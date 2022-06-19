Из-за западных санкций "мусорную реформу" в России ждут корректировки

В России из-за западных санкций начатые в рамках реализации мусорной реформы проекты ждут изменения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Викторию Абрамченко, передает корреспондент Накануне.RU.

Тем не менее, на сроки их реализации это не повлияет.

"В блоке утилизации отходов мы все еще зависим от поставок импортного оборудования. Тут, наверное, действительно придется говорить о том, что либо уйдем в перепроектирование по объектам, которые начаты уже, либо будем сразу закладывать строительство этих объектов, с оборудованием из дружественных стран", - заявила она.

По мнению Абрамченко, в конкретном случае импортозамещение является нерациональной мерой, так как существуют жесткие сроки.

"Это долго, не всегда целесообразно, да и не успеем быстро. А задачи по реформе, они очень жесткие. В 2030 году, вы знаете, что 100% отходов должно сортироваться, а захоронение сократиться на 50%", - пояснила она.

При этом саму реформу обращения с отходами, по мнению вице-премьера, нельзя называть "провальной", поскольку есть существенные результаты. В частности, объем захоронения отходов сократился на 27% с начала ее реализации. Очевидным достижением, по мнению вице-премьера, является создание института региональных операторов по вывозу отходов, а также территориальных схем.

"Я слышу, что есть непонимание результатов реформы за три года. Но эти результаты имеются. У нас вся страна перешла на новые принципы работы с отходами. <…> Вдумайтесь в эти цифры - за эти два с небольшим года реализации реформы у нас создано мощностей по обработке на 46%, а по утилизации - почти на 12%", - рассказала она.

Абрамченко считает, что самое сложное в реализации мусорной реформы - это перемены в сознании граждан. "Сложнее всего менять культуру потребления. На это нужно время, чтобы люди привыкли, чтобы у людей был запрос на раздельный сброс мусора", - отметила она.