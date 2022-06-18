Меркель объяснила, почему не считает "Северный поток-2" российским оружием в борьбе с Украиной

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель не считает, что Россия могла использовать газопровод "Северный поток-2" в качестве оружия.

Меркель в интервью RND прокомментировала распространенную версию о том, что Россия перестала бы транспортировать газ через Украину, если бы "Северный поток-2" был запущен. Но экс-канцлер указывает на то, что газопровод не был запущен на начало военной спецоперации. "В этом смысле газ не был оружием", - сказала Меркель.

Она также объяснила выбор Германии в пользу "Северного потока-2": "Немецкая экономика сделала выбор в пользу трубопроводных поставок газа из России, потому что он был экономически дешевле, чем сжиженный газ из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, а позднее и из США".