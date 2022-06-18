18 Июня 2022
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Комбинат "Азот" — новая "Азовсталь"

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Взрыв на заводе Ривнеазот на Украине. (2021) | https: t.me/bbbreaking

В районе Северодонецка прогремел взрыв, над городом виден оранжевый дым

В районе луганского города Северодонецк и его пригородов виден оранжевый дым. Он начал подниматься в небо после взрыва. На кадрах, снятых со стороны Попасной, виден необычный цвет дыма.

"Дымный гриб явно химического происхождения. Очень похожи на цвет "гриба" от подрыва емкостей с азотной кислотой, но это пока не подтверждено", - написал в своем Telegram-канале посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

В Северодонецке находится химический комбинат "Азот", на котором заблокированы военнослужащие ВСУ и боевики, также сообщается о возможном нахождении на территории предприятия гражданских лиц.

Теги: северодонецк, азот, взрыв



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