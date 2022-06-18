В Москве скончался ветеран Игнат Артеменко – пострадавший по делу Навального о клевете

В Москве на 96-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Артеменко стал широко известен после того, как его участием в съемках ролика в поддержку поправок в Конституцию возмутился в жестких выражениях оппозиционер Алексей Навальный. В июне 2020 года Следственный комитет возбудил по этому поводу уголовное дело о клевете, Артеменко проходил пострадавшим.

Навальный назвал снявшихся в ролике "холуями" и "людьми без совести". Когда ветеран узнал о таких отзывах, ему стало плохо, заявил внук ветерана. Навальный считал уголовное преследование политически мотивированным.

Суд оштрафовал Навального на 850 тыс. руб.