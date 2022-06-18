На Среднем Урале утонул шестилетний мальчик

В свердловском поселке Верхняя Синячиха утонул шестилетний ребенок. По предварительным данным, мальчик остался без присмотра и то ли упал, то ли прыгнул с пирса.

Матери ребенка в этот момент рядом не было. По одной версии она выпивала на берегу, по другой – находилась на работе.

Вместо того, чтобы спасать ребенка, взрослые, находившиеся рядом, несколько минут ждали, когда мальчик выплывет сам. После за ним нырнул мужчина, но ребенок уже утонул, передает Telegram-канал "112".