"Да, 30 тысяч – это, прямо скажем...": Путин удивился зарплате фельдшера со Среднего Урала

Президент России Владимир Путин сегодня поздравлял с наступающим профессиональным праздником российских медиков. По этому случаю глава государства в режиме видеосвязи открыл новые или реконструированные объекты здравоохранения в двух десятках регионов.

В Свердловской области открыли обновленный фельдшерско-акушерский пункт в поселке Половинный (городской округ Верхняя Пышма). На связь с Путиным вышла фельдшер Валентина Синичкина. Она рассказал, что стаж работы у нее более 30 лет.

"Работаю в ФАПе, посёлок Половинный. Знаю всё население в лицо. Население – 470 человек, из них 105 детей. Условия в старом здании у нас были очень плохие: деревянное здание, бревенчатое, с печным отоплением. Некомфортные были условия, конечно, - начала Синичкина. - Зато сейчас у нас вот такой современный смонтирован фельдшерско-акушерский пункт, который соответствует всем современным стандартам: новая мебель, новое оборудование. Кроме того, подключен интернет, чем я могу сейчас пользоваться – выписывать электронные больничные листы, вести электронную карту пациентов, выписывать электронные рецепты. Работать в новом здании, конечно же, нам будет комфортно".

После этого фельдшер стала благодарить Путина. К ней присоединился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он сообщил, что в прошлом году в регионе возвели 11 новых ФАПов, в этом построят еще 23.

Но Путин решил поинтересоваться зарплатой фельдшера.

"Смотрите, Валентина Владимировна сказала, что она уже довольно долго здесь работает. Валентина Владимировна, сколько лет уже?" – спросил президент.

"33 года", - ответила Синичкина.

"Вот, 33 года. А зарплата у Вас какая?" – поинтересовался Путин.

"Около 30 тысяч", - не стала утаивать медик.

"Да, 30 тысяч – это, прямо скажем, за 30 лет работы… Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Мы с Татьяной Алексеевной (Голиковой, вице-премьер – прим. ред.) уже много раз на этот счет говорили, надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но ее нужно выстраивать соответствующим образом", - то ли пообещал, то ли посетовал Путин.