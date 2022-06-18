Подразделения чеченского спецназа и народная милиция ЛНР заняли пригород Северодонецка

Подразделения спецназа "Ахмат" и второй корпус народной милиции ЛНР заняли населенный пункт Метелкино, примыкающий к городу Северодонецк, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Надо отметить, что в боях за этот населенный пункт за последнюю неделю украинская сторона потеряла убитыми и раненными от 600 до 700 своих бойцов. На данный момент идет зачистка населенного пункта от мин и растяжек", - сообщил Кадыров.

В Северодонецке находится комбинат "Азот", ситуация с которым отчасти повторяет осаду "Азовстали" в Мариуполе. Предположительно, на территории предприятия находится большое количество украинских военных и боевиков, сообщается и о мирных жителях.