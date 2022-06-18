Кадыров обвинил партнеров России по ОДКБ в молчании по поводу Донбасса

Кадыров упрекнул партнеров России по ОДКБ в молчании по поводу ситуации на Украине. Очевидно, что это камень в огород, в первую очередь, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева (накануне он на ПМЭФ заявил, что его страна не признает ЛНР и ДНР), в январе этого года воспользовавшегося возможностями организации по спорному поводу.

"Есть такая организация – ОДКБ. От нее никакой пользы России нет. А Россия – всем помогает", - заявил глава Чечни в своем Telegram-канале.

"ОДКБшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях? <…>Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чем не бывало, боясь санкций Америки и Европы, все молчите", - продолжил Кадыров.

Он привел в пример европейских лидеров, которые "ездят в Москву" и разговаривают с Путиным, пытаясь уговорить российского лидера на уступки Украине.