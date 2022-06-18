Издательство, публикующее Акунина, заявило о снятии с продаж книг писателя в магазине "Молодая гвардия"

18 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Комбинат "Азот" — новая "Азовсталь"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Москва
(2004) | Фото: Накануне.ru

Издательство, публикующее Акунина, заявило о снятии с продаж книг писателя в магазине "Молодая гвардия"

Издательство "Захаров", в котором выходят книги писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили), заявило об изъятии из магазина "Молодая Гвардия" (Москва) всех своих книг. Это связано с инициативой торговой точки по удалению с полок книг Акунина.

"Информируем наших читателей и партнеров, что магазин "Молодая Гвардия" решил не ждать, когда сверху спустят указ/приказ/наказ убрать с полок книги так некогда любимого ими Б.Акунина, и, проявив недюжинную волю, сам принял это смелое во всех смыслах решение. Мы тоже решили не отставать и, заодно с книгами вышеназванного автора, забрали у них и все остальные книги, изданные нами. Пропадать так пропадать!!! Так что в "Молодой Гвардии" на Полянке наших книг больше никогда не будет. Даже если взойдет солнце. Доктор сказал: "В морг", значит, в морг", - говорится в заявлении в соцсетях издания.

Ранее Борис Акунин высказывался против военной спецоперации РФ на Украине.

Примечательно, что сам Акунин выступает против "отмены" русской литературы за рубежом, он, например, не поддержал бойкот российского книжного рынка, объявленного американским писателем Стивеном Кингом.

Акунин также заявил, что сам не намерен ограничивать выход своих книг, хотя и не уверен, что готовящиеся к изданию проекты выйдут.

Теги: борис акунин, издательство, книжный магазин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети