Издательство, публикующее Акунина, заявило о снятии с продаж книг писателя в магазине "Молодая гвардия"

Издательство "Захаров", в котором выходят книги писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили), заявило об изъятии из магазина "Молодая Гвардия" (Москва) всех своих книг. Это связано с инициативой торговой точки по удалению с полок книг Акунина.

"Информируем наших читателей и партнеров, что магазин "Молодая Гвардия" решил не ждать, когда сверху спустят указ/приказ/наказ убрать с полок книги так некогда любимого ими Б.Акунина, и, проявив недюжинную волю, сам принял это смелое во всех смыслах решение. Мы тоже решили не отставать и, заодно с книгами вышеназванного автора, забрали у них и все остальные книги, изданные нами. Пропадать так пропадать!!! Так что в "Молодой Гвардии" на Полянке наших книг больше никогда не будет. Даже если взойдет солнце. Доктор сказал: "В морг", значит, в морг", - говорится в заявлении в соцсетях издания.

Ранее Борис Акунин высказывался против военной спецоперации РФ на Украине.

Примечательно, что сам Акунин выступает против "отмены" русской литературы за рубежом, он, например, не поддержал бойкот российского книжного рынка, объявленного американским писателем Стивеном Кингом.

Акунин также заявил, что сам не намерен ограничивать выход своих книг, хотя и не уверен, что готовящиеся к изданию проекты выйдут.