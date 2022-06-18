Путин поздравил медиков с профессиональным праздником, особенно – военных врачей

Президент России Владимир Путин провел в видеоформате встречу с российскими медиками в преддверии Дня медицинского работника. Он поблагодарил их за "доблестный, самоотверженный труд".

"Хочу выразить искреннюю благодарность всему медицинскому сообществу России за доблестный, самоотверженный труд, за верность лучшим традициям многих поколений наших врачей и фельдшеров, сестер милосердия, за то, что вы с огромным внутренним достоинством исполняете свою миссию, потому что профессионализм настоящего врача, медицинского работника неотделим от душевной щедрости", - сказал Путин.

Он отдельно обратился к военным врачам, фельдшерам, медсестрам, которые, по словам Путина, "порой, жертвуя собой, оказывают медицинскую помощь под обстрелами, на передовой". "Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции", - заявил президент.