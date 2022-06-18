18 Июня 2022
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Происшествия Пермский край
скр следственный комитет россии (2019) | Фото:СКР

"Интерфакс": Задержан директор "Соликамского магниевого завода"

В Пермском крае задержан директор ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) Артур Уртаев. Он стал фигурантом дела о хищении, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. О статусе Уртаева в этом деле не сообщается.

Уртаев руководил предприятием с 24 мая этого года.

Между тем, в Арбитражном суде Пермского края сейчас рассматривается дело Игоря Пестрикова (он числится в розыске). Из материалов дела следует, что Пестриков через подконтрольного ему гендиректора СМЗ Артура Уртаева по договору займа от 1 июня "завладел 250 млн рублей, принадлежащими заводу". По данному факту следователи также возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ (пособничество в злоупотреблении полномочиями), говорится в судебном акте. В качестве обеспечительной меры был наложен арест на активы СМЗ.

Теги: артур уртаев, соликамский магниевый завод, задержание



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