"Интерфакс": Задержан директор "Соликамского магниевого завода"

В Пермском крае задержан директор ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) Артур Уртаев. Он стал фигурантом дела о хищении, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. О статусе Уртаева в этом деле не сообщается.

Уртаев руководил предприятием с 24 мая этого года.

Между тем, в Арбитражном суде Пермского края сейчас рассматривается дело Игоря Пестрикова (он числится в розыске). Из материалов дела следует, что Пестриков через подконтрольного ему гендиректора СМЗ Артура Уртаева по договору займа от 1 июня "завладел 250 млн рублей, принадлежащими заводу". По данному факту следователи также возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ (пособничество в злоупотреблении полномочиями), говорится в судебном акте. В качестве обеспечительной меры был наложен арест на активы СМЗ.