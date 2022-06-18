"Можно и так": Медведев согласился возобновить российско-украинские переговоры с конца августа

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев вновь с жесткими намеками прокомментировал высказывание главы украинской делегации на переговорах Москвы и Киева Давида Арахамия. Тот заявил, что переговоры могут продолжиться в конце августа, к этому времени Киев намерен улучшить свои "переговорные позиции" с помощью контрнаступления.

В успех ВСУ Медведев не верит. "Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить", - написал Медведев в своем Telegram-канале.