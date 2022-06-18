18 Июня 2022
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Политика В России В бывшем СССР
Встреча Путина с Токаевым в Кремле (2019) | Фото: kremlin.ru

Между Россией и Казахстаном "территориальных вопросов" не было и нет - Турчак

Заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о непризнании ЛНР и ДНР, сделанное накануне на ПМЭФ, обернулось самыми неожиданными последствиями.

"Единоросс", зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин жестко отреагировал на слова Токаева и заявил в эфире радио "Говорит Москва", что пока Россия и Казахстан дружат – у Москвы не будет "территориальных вопросов" к Нур-Султану, но если ситуация переменится – "то все возможно".

"То, что Казахстан не признавал и не признает, было ясно и без этого заявления Токаева. Но то, что Токаев в присутствии президента Путина об этом сказал — вроде бы честно, публично, но, на мой взгляд, это было некорректно. Выглядело как вызов находящемуся рядом с ним президенту. <…> Они слишком хорошо знают, что целый ряд областей, населенных пунктов с преимущественно русским населением имело слабое отношение к тому, что называлось Казахстаном. Мы везде и всюду, и в отношении Украины в том числе, говорим: если у нас дружба, сотрудничество и партнерство, то тогда никакие территориальные вопросы не поднимаются. А если этого нет, то все возможно. Как в случае с Украиной", - заявил Затулин.

На это еще более жестко ответил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он посоветовал Затулину заниматься делами его думского комитета и держать подобные мысли при себе.

"Заявление зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина по поводу неких возможных "территориальных вопросов" с Казахстаном не выдерживает критики - между нашими странами их не было и нет, - говорится в заявлении Турчака в Telegram-канале. - Можно по-разному относиться к словам Токаева о статусе ДНР и ЛНР, произнесенным накануне на ПМЭФ, но для официальных лиц это не повод давать провокационные, тенденциозные комментарии в СМИ. Причем явно за границами своей компетенции – принципиальные вопросы внешней политики России находятся исключительно в сфере ответственности президента и МИД РФ".

"Что касается Константина Федоровича [Затулина], то ему стоило бы сосредоточиться на функциях своего комитета, важнейшей из которых, напротив, является укрепление союзнических и добрососедских отношений со странами бывшего СССР. Он высказал свое личное мнение, которое лучше переосмыслить или как минимум впредь держать при себе", - заявил Турчак.

Теги: андрей турчак, касым-жомарт токаев, константин затулин



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