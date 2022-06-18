Помощник Путина сравнил вчерашнюю DDoS-атаку на ПМЭФ с бомбардировками Сталинграда

Помощник президента России Антон Кобяков сравнил вчерашнюю DDoS-атаку на сервера Петербургского экономического форума с бомбардировкой Сталинграда.

"Нас бомбили как Сталинград - фашисты этими DDos-атаками. Но мы справились, конечно", - заявил Кобяков на ПМЭФ.

Из-за кибератаки пришлось на час перенести выступление президента России на пленарном заседании форума. По данным оргкомитета ПМЭФ, атаки на инфраструктуру форума шли с мощностью 140 Гб в секунду, производились они в том числе с адресов в США и Украине.

Первая массированная бомбардировка Сталинграда воздушным флотом люфтваффе началась 23 августа 1942 года и стала одним из самых страшных дней в истории города. За полдня было уничтожено более половины жилого фонда города. Погибло множество людей.