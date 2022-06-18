Джонсон предложил проводить "Евровидение-2023" на Украине, а не в Великобритании

Британский премьер-министр Борис Джонсон поддержал Украину в недовольстве решением Европейского вещательного союза, организующего конкурс "Евровидение".

Ранее стало известно, что из-за опасений за безопасность участников и зрителей оргкомитет конкурса принял решение перенести его в следующем году с Украины в Великобританию, представители которой завоевали в этом году второе место (а Украина победила и, по правилам конкурса, должна принимать следующий турнир).

"Украинцы победили на "Евровидении". Я знаю, что у нас было фантастическое выступление, мы стали вторыми, и я хотел бы, чтобы конкурс прошел в нашей стране. Но факт в том, что они победили и заслуживают проведения. Я думаю, что они могут организовать конкурс, им следует провести его. Киев или любой другой безопасный украинский город стал бы фантастическим местом для проведения", - заявил глава британского правительства по возвращении из Киева.

Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти страны будут оспаривать это решение оргкомитета "Евровидения". "Украина не согласна с характером принятия такого решения, когда нас поставили перед фактом, без осуждения других вариантов. Мы будем требовать пересмотра, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства", - заявил Ткаченко.