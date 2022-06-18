18 Июня 2022
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Турецкий поток, Греция, Россия, Турция, газ, газопровод (2015) | Фото:

"Газпром" на неделю остановит поставки газа по "Турецкому потоку"

"Газпром" с 21 по 28 июня остановит поставки газа по "Турецкому потоку". В компании сообщили, что это плановое ежегодное техническое обслуживание.

"Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ. Приостановка транспортировки газа согласована всеми заинтересованными сторонами заблаговременно", - говорится в сообщении компании.

Напомним, ранее "Газпром" почти наполовину сократил поставки по газопроводу "Северный поток" в Европу из-за проблем с ремонтом оборудования на компрессорной станции "Портовая" в Ленобласти. Концерн Siemens, которому принадлежит вышедшее из строя оборудование, согласился, что ремонт невозможен из-за санкционных запретов.

Между тем, глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что "Северный поток 2" находится под давлением, газопровод готов к поставкам газа "хоть сейчас".

"Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 млрд куб. м газа в год. "Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

Теги: газпром, турецкий поток, ремонт, профилактика



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