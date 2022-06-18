Предложение "Урала" о расширении Российской премьер-лиги рассмотрят 20 июня

Предложение екатеринбургского футбольного клуба "Урал" о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) с сезона 2023-2024 гг. будет рассмотрено 20 июня на общем собрании клубов РПЛ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе лиги.

"В РПЛ поступило письмо от ФК "Урал" с предложением о расширении числа участников лиги в сезоне 2023-2024. Этот вопрос будет рассмотрен 20 июня на общем собрании клубов РПЛ в заочной форме. В случае одобрения большинством клубов инициатива будет вынесена на рассмотрение исполкома Российского футбольного союза, чтобы до начала сезона РПЛ 2022-2023 определиться с форматом сезона 2023-2024", - сообщили в РПЛ.

Напомним, "Урал" предложил расширить турнир, в котором сейчас принимают участие 16 клубов, проводя матчи в два круга. Исполком Российского футбольного союза при этом пока идею не поддержал и на следующий сезон принял решение сохранить действующий формат турнира.