18 Июня 2022
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Екатеринбург-Арена, стадион (2018) | Фото: Накануне.RU

Предложение "Урала" о расширении Российской премьер-лиги рассмотрят 20 июня

Предложение екатеринбургского футбольного клуба "Урал" о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) с сезона 2023-2024 гг. будет рассмотрено 20 июня на общем собрании клубов РПЛ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе лиги.

"В РПЛ поступило письмо от ФК "Урал" с предложением о расширении числа участников лиги в сезоне 2023-2024. Этот вопрос будет рассмотрен 20 июня на общем собрании клубов РПЛ в заочной форме. В случае одобрения большинством клубов инициатива будет вынесена на рассмотрение исполкома Российского футбольного союза, чтобы до начала сезона РПЛ 2022-2023 определиться с форматом сезона 2023-2024", - сообщили в РПЛ.

Напомним, "Урал" предложил расширить турнир, в котором сейчас принимают участие 16 клубов, проводя матчи в два круга. Исполком Российского футбольного союза при этом пока идею не поддержал и на следующий сезон принял решение сохранить действующий формат турнира.

Теги: рпл, рфс, урал



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Ранее 31.05.2022 08:17 Мск "Урал" направил письмо в РПЛ с просьбой расширить лигу через сезон
Ранее 24.05.2022 13:35 Мск Без расширения. В футбольной Российской премьер-лиге останется 16 команд


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