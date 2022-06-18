Джонсон примчался к Зеленскому требовать продолжения войны

В Киеве вчера побывал британский премьер Борис Джонсон. Показательно, что свой визит он нанес сразу после визита лидеров Франции, Германии и Италии, которые привезли согласие на предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, но, по сообщениям в СМИ, также убеждали Владимира Зеленского пойти на переговоры с Москвой. Джонсон же срочно примчался сразу после них, требуя воевать до последнего украинца.

Как сообщает Reuters, Джонсон предложил начать масштабную программу подготовки для украинских военных с возможностью тренировки до 10 тысяч боевиков каждые 120 дней.

"Великобритания с вами, и мы будем с вами, пока вы в конечном счете не одержите победу", - заверил Джонсон.

Телеграм-канал "Легитимный" пишет, что Лондон повышает ставки в украинском кризисе за счет украинских жизней, которых нужно срочно массово обучить. Тренировочные лагеря уже давно созданы в Польше и Чехии. Готовить будут пехоту, обучая боевым действиям в городской среде. На это не нужно много денег и много поставок техники, нужны лишь украинцы, которых не жалко. При этом городские бои задерживают Россию и приводят к большим разрушениям в городах, что ложится бременем на российскую экономику. К тому же чем больше будут потерь, тем больше будет "рана" между народами. Для местных жителей это будет полной катастрофой.

"Резидент" сообщает, что Джонсон пообещал Зеленскому новые поставки современного вооружения, главное никаких переговоров с Кремлем.

Сам Джонсон заявил, что переговоры о предоставлении Украине гарантий безопасности начнутся лишь после ухода российских войск. То есть косвенно подтвердил, что Лондон для сохранения своего расположения требует от Киева воевать до конца. Зеленский сказал, что придерживается курса, обозначенного Британией.