18 Июня 2022
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Происшествия Свердловская область
автомобиль Следственного комитета (2020) | Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Екатеринбурге пьяный мужчина выкинул из окна сына

В Екатеринбурге правоохранительные органы начали проверку инцидента, произошедшего в ночь с пятницы на субботу на Химмаше. Нетрезвый, ранее судимый 41-летний мужчина выкинул из окна 11-летнего сына. Ребенок выжил и был доставлен в больницу, а с его родителями разбираются полиция и Следственный комитет.

В полиции получили сигнал о ЧП минувшей ночью, на место выехали оперативники.

"У несовершеннолетнего обнаружены травмы, характерные при падении с высоты. Ребенок в тяжелом состоянии доставлен в учреждение здравоохранения города для оказания медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Мужчина, проживавший со своей бывшей женой и сыном, доставлен в дежурную часть. Факт причинения телесных повреждений сыну он категорически отрицает. Пострадавший помещён в медицинское учреждение. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, опрашивает очевидцев и участников конфликта", - сообщили в отделе по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. В полиции уточнили, что мать мальчика уже привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

"Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбуруг СКР по Свердловской области по факту случившегося инцидента организовано проведение процессуальной проверки. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка, будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки следователь СКР примет процессуальное решение. Выясняются также все обстоятельства, способствовавшие произошедшему", - прокомментировали в региональном управлении СКР.

Теги: родители, пьянство, ребенок



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