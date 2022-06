Полу Маккартни - 80

Пол Маккартни, сооснователь The Beatles, отмечает сегодня 80-й день рождения. В юбилейную дату британский рок-музыкант даст концерт перед 60-тысячной аудиторией в Канзас-Сити (США). Ожидается, что компанию ему составят не менее легендарные рокеры: Брюс Спрингстин, Боб Дилан, Брайан Уилсон и товарищ по "Битлз" Ринго Старр.

Маккартни стал соавтором и исполнителем множества знаменитых песен The Beatles: "Yesterday", "Let It Be", "Hey Jude" и др. После распада группы создал коллектив Wings, с которым также записал немало популярных песен, затем выступал сольно. 16 раз удостаивался премии "Грэмми", а британская королева Елизавета II присвоила ему титул "сэр".