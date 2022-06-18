18 Июня 2022
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Переговоры России и Украины в Гомельской области (28.02.22) (2022) | Фото: t.me/RusEmbassyMinsk / Telegram-канал &quot;Russia in Belarus&quot;

Российско-украинские переговоры могут возобновиться до конца лета - Арахамия

Российско-украинские переговоры могут возобновиться к концу августа. В Киеве рассчитывают, что к этому моменту "переговорная позиция" Украины усилится за счет запланированного контрнаступления ВСУ, заявил "Голосу Америки" (внесен в реестр Минюста РФ СМИ-иноагентов) лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия.

"Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах", - заявил Арахамия.

Теги: давид арахамия, переговоры, киев



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