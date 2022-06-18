Сечин назвал Россию "ноевым ковчегом мировой экономики" и призвал готовиться к "потопу"

Глава государственной нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин сравнил Россию с "ноевым ковчегом мировой экономики".

"У нас имеется полная уверенность, что все задачи будут выполнены. Но нужно сделать это – до потопа. Будем рады видеть наших друзей в составе участников строительства нового ковчега для мировой экономики", - заявил Сечин, выступая на энергетической панели ПМЭФ.

Также топ-менеджер заявил, что "Европа санкциями против России совершает энергетическое самоубийство, проигрывая США конкурентоспособность, идет на "угольный ренессанс".