В Кремле опровергли слухи об отказе Токаева от ордена Александра Невского

В Кремле опровергли слухи об отказе президента Казахстана от ордена Александра Невского. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, награждения казахстанского лидера не планировалось.

"Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было", - цитирует Пескова издание "Подъем".

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который накануне присутствовал на ПМЭФ, якобы, отказался от вручаемого ему Россией ордена. Токаев, якобы, заявил, что очень польщен и ценит признание, но решил до окончания своего президентского срока не принимать никаких наград – ни в Казахстане, ни за рубежом. Сообщалось, что пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай в ответ на запрос агентства Tengrinews подтвердил эту информацию.