18 Июня 2022
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Обломки Точки-У в Краматорске (2022) | Фото: t.me/TRO_DPR

ВС РФ будут уничтожать технику российского и советского производства, передаваемую Украине – Борисов

Страны, передающие Украине военную технику советского и российского производства, нарушают международные обязательства. Россия будет уничтожать такую технику еще до попадания в зону боевых действий, заявил вице-премьер российского правительства Юрий Борисов, курирующий ОПК.

Ранее сообщалось, что некоторые страны Восточной Европы, на вооружении которых была советская и российская техника, передают ее Украине. "Эти страны наглым образом нарушают все международные обязательства, потому что поставка вооружения обычно предусматривает запрет на передачу этой техники третьей стороне", - сказал Борисов "Интерфаксу".

Теги: военная техника, украина, уничтожение



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