Coca-Cola "останется" в России благодаря параллельному импорту - Титов

Продукцию Coca-Cola можно спокойно завозить в РФ, используя механизм параллельного импорта, цитирует ТАСС уполномоченного по правам бизнеса в России Бориса Титова.

Ранее компания Coca-Cola сообщила о планах остановить в России производство напитков, а также остановить поставки в страну.

Напомним, что под брендом Coca-Cola в РФ также выпускаются Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, BonAqua, соки "Добрый", Pulpy, Rich и "Моя Семья".