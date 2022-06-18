18 Июня 2022
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Экономика В России
Coca-Cola, Кока-кола (2018) | Фото: ru.coca-colahellenic.com

Coca-Cola "останется" в России благодаря параллельному импорту - Титов

Продукцию Coca-Cola можно спокойно завозить в РФ, используя механизм параллельного импорта, цитирует ТАСС уполномоченного по правам бизнеса в России Бориса Титова.

Ранее компания Coca-Cola сообщила о планах остановить в России производство напитков, а также остановить поставки в страну.

Напомним, что под брендом Coca-Cola в РФ также выпускаются Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, BonAqua, соки "Добрый", Pulpy, Rich и "Моя Семья".

Теги: coca-cola, параллельный импорт, борис титов



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