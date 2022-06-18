18 Июня 2022
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Экономика В России
Выставка ретро автомобилей, Волга, ГАЗ-21 (2015) | Фото: Накануне.RU

В России могут возродить автомобильные бренды "Волга" и "Победа"

В России могут возобновить производство автомобилей под брендами "Волга" и "Победа", заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК.

"У коллег есть планы возрождения, например, бренда "Волга" или "Победа". Или и то, и то", - заявил Мантуров, не назвав сроки начала производства и площадку, на которой могут возродиться советские бренды.

Напомним, ранее было принято решение о возрождении бренда "Москвич" – автомобили под таким названием будет производить заводе, ранее принадлежавшем Renault, но после начала военной спецоперации РФ на Украине площадка была передана столичным властям.

Перспективу возрождения "Волги" и "Победы" уже прокомментировал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. "Хочу сказать, что "Волга" и "Победа" вселяют больше оптимизма чем Lada. Я всё таки за Мантурова, а не за Силуанова", - написал в своем Telegram-канале Клишас (авторское написание в цитате сохранено – прим.ред.).

Ранее министр финансов России Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на "Лады", чем вызвал у Клишаса скептический сарказм. Сенатор написал, что ждет, когда в Совфед сам Силуанов приедет на "Ладе".

Теги: волга, победа, денис мантуров



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