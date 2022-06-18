Путин сократил встречу с главредами российских СМИ из-за DDoS-атак

Накануне выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ пришлось перенести на час – из-за DDoS-атаки на сервера форума. Плюс глава государства сам опоздал еще примерно на 40 минут, а его речь стала рекордной по продолжительности за все года проведения ПМЭФ.

Поэтому традиционная встреча Путина с главными редакторами СМИ (в этот раз к ним присоединились военные корреспонденты) состоялась в сокращенном формате.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после сообщил журналистам, что главу государства ждали встречи, которые нельзя было перенести или отменить. А с представителями СМИ Путин еще проведет полноценную встречу через несколько недель – уже в Москве.

Стоит отметить, что в этом году Путин не стал выступать весной с традиционным посланием Федеральному собранию, а также пока не предвидится "Прямая линия" с россиянами, которую также проводят обычно каждый год.