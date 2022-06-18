Меркель готова стать посредником в урегулировании конфликта на Украине

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ее уход с поста руководителя правительства ФРГ мог спровоцировать начало военной спецоперации РФ на Украине.

"Мой уход мог внести вклад в это, как, например, выборы во Франции, вывод войск из Афганистана или ступор в реализации минского соглашения", - сказала Меркель в интервью изданию RND.

Она сообщила, что незадолго до окончания полномочий пыталась найти решение украинского кризиса, но ничего не получилось.

Меркель также выразила готовность стать посредником в конфликте, но не сейчас, а когда переговоры в принципе станут возможны.

В начале июня в другом интервью Меркель говорила, что не хочет быть посредником в урегулировании этого конфликта. По крайней мере, она не собирается вмешиваться без просьб и приглашений действующего канцлера Олафа Шольца. К слову, последний накануне заявил, что выступает за продолжение диалога с Кремлем: "Я буду продолжать это делать и дальше, как и президент Франции".