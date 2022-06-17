18 Июня 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
река Тавда (2022) | Фото: МЧС Тюменской области

В Тюменской области утонули двое детей

В Нижней Тавде в заливе реки Тавда утонули две девочки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС региона.

Информация о пропаже девочек поступила вечером, в 21.37. Позже местные жители достали из воды тело ребенка. На поиски второй девочки направлены водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования и сотрудники ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области. Спустя некоторое время было найдено тело второго ребенка.

На месте работает следственная оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

  

Теги: дети, девочки, Тавда, Нижняя Тавда



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