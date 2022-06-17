Речь Путина на ПМЭФ стала самой длинной за десять лет

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Петербургском Международном экономическом форуме (ПМЭФ) с самой длинной речью на форуме за 10 лет. Она продлилась один час и 14 минут, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем выступлении Путин затронул спектр самых разных тем. Большой блок выступления президента касался экономической ситуации в России и в мире. По словам главы государства, принципы глобальной экономической системы оказались под ударом, доверие к мировым валютам подорвано, а эпоха однополярного миропорядка завершилась.

Санкции, введенные против нашей страны, президент назвал безумными и бездумными и отметил, что мрачные прогнозы относительно российской экономики не сбылись. Россия подавила инфляционный всплеск, инфляция продолжает снижаться, а бюджет РФ в 2022 году будет исполнен с профицитом 3 трлн рублей. При этом нынешний уровень инфляции в РФ все еще является высоким, власти будут принимать меры для ее снижения до 4%, в то время как в отдельных странах Еврозоны рост инфляции уже превысил 20%. Только прямые, счетные потери ЕС от антироссийских санкций составят $400 млрд, а нехватка удобрений на рынке приведет к снижению урожайности, и это грозит голодом. С середины 2021 года по февраль 2022 года глобальные цены на удобрения выросли на 70%, и предпосылок для их снижения нет. В перспективе, по мнению Путина, все это может привести к смене элит в Европе.

Причиной ухудшения экономической ситуации в мире президент называет не специальную военную операцию России на Украине, а многолетнюю безответственную политику стран G7, включая бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов - денежная масса в США за два года выросла на 38%, в ЕС на 20%. Путин ожидает дальнейшего усугубления экономического неравенства и раскола в западном обществе.

Отдельно президент остановился на самой специальной военной операции. Он отметил, что спецоперация России на Украине — это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность. Владимир Путин заверил, что все задачи специальной военной операции будут решены. Боевые действия на Украине президент назвал трагедией, но вынужденной мерой. Создание угроз для РФ на Украине сравнимо с тем, как если бы РФ создавала антиамериканский плацдарм в Мексике. Он добавил, что Россия будет защищать интересы людей в Донбассе и с уважением отнесется к любому их выбору относительно будущего этого региона. Президент отметил, что Россия в соответствии с уставом ООН имела полное право признать независимость республик Донбасса, а затем оказать им военную помощь.

По итогам форума Путин отдал ряд поручений. В частности, он предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. По словам президента, срок действия программы льготной ипотеки после снижения ставки сохранится до конца этого года. Также глава государства поручил правительству в ближайшие месяцы определить план отказа от проверок бизнеса, аккуратно, но основательно подойти к декриминализации некоторых экономических преступлений, СБ поручил разобраться со случаями, когда уголовные дела возбуждаются без достаточных оснований и используются для давления на бизнес и граждан, а также до 1 октября подготовить поправки о пересмотре оснований для заключения под стражу бизнесменов.

Представителей крупного бизнеса РФ Путин призвал инвестировать внутри страны. Доходы от пошлин с продажи продукции АПК предлагается направить на дополнительное финансирование программы развития села. А на программу комфортной городской среды предлагается нарастить объем ресурсов.

Также была затронута тема демографии. Президент поручил правительству принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми. По его словам, будущее России — семья с двумя, тремя и большим количеством детей. Кроме того, глава государства предложил запустить комплексную программу модернизации ЖКХ.