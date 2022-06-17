18 Июня 2022
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Экономика В России Пермский край
уралкалий, подписание, пмэф (2022) | Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

«Уралкалий» и «РМ Рейл» на полях ПМЭФ подписали соглашение на поставку 250 вагонов-хопперов

«Уралкалий» и компания «РМ Рейл» в рамках Петербургского международного экономического форума заключили договор на поставку вагонов-минераловозов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий", в соответствии с соглашением, «РМ Рейл» поставит «Уралкалию» в 2022 году 250 вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений. Приобретение очередной партии вагонов осуществляется в рамках реализации долгосрочной стратегии развития вагонного парка «Уралкалия» и с целью обеспечения стабильности поставок продукции Компании потребителям.

уралкалий, вагон, минеральные удобрения(2020)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

«Уралкалий»  — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении Компании работают более 12 000 сотрудников.

«РМ Рейл» — ведущий интегрированный производитель специализированного грузового подвижного состава полного цикла для железных дорог. Основные предприятия: АО «Рузхиммаш», ООО «ВКМ-Сталь», АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш», АО «Неон», ООО «ВКМ-Сервис», ООО «РМ Рейл РВС» и АО «РМ Рейл Инжиниринг». Предприятия находятся в республиках Мордовия и Хакасия.

Теги: уралкалий, пмэф, вагоны-минераловозы



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