18 Июня 2022
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Последствия обстрела по роддому в Донецке (2022) | Фото: скриншот с telegram-канала &quot;Известия&quot; / t.me/izvestia

Следком возбудил два новых дела в отношении ВСУ из-за обстрела мирного населения Донбасса

Следком возбудил два новых уголовных дела из-за жестокого обращения с гражданским населением, применением в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Дела возбуждены в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Довбича, Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко.

"По данным следствия, в период с 16 по 17 июня 2022 года в течение суток указанные военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения, в том числе с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Макеевка, Мариуполь, Волноваха, Светлодарск, Ясиноватая и населенных пунктах Гольмовский, Мироновский, Верхнеторецкое, Красный Партизан, Павловка, Бессарабка, Землянки Донецкой Народной Республики, а также в городах Первомайск, Красный Луч и населенных пунктах Криничное, Мирный Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Итогом стрельбы по мирным жителям стала гибель двух человек, кроме того, 18 граждан, включая троих детей были ранены. ВСУ повредили более 70 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здания школы и техникума.

Теги: ВСУ, обстрел, уголовное дело



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