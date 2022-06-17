18 Июня 2022
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Касым-Жомарт Токаев (2019) | Фото: kremlin.ru

Глава Казахстана заявил, что не признает независимость ДНР и ЛНР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что его страна не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик, передает корреспондент Накануне.RU.

Он назвал эти республики "квазигосударствами" и заявил, что если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в ООН, на Земле появится около 600 государств, что приведет к хаосу.

"По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных объединений, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - заявил Токаев.

Теги: Казахстан, ДНР, ЛНР, независимость, квазигосударства, Токаевв



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