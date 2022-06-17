Путин заявил, что Россия не против вступления Украины в ЕС

Россия не против вступления Украины в Евросоюз, так как ЕС, в отличие от НАТО, не является военной организацией. такое заявление сегодня сделал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент Накануне.RU.

Глава государства подчеркнул, что Москва возражала лишь против "военного освоения" Украины, потому что это угрожает безопасности России. Что касается экономической интеграции - это их выбор, заявил президент.

"Способно ли присоединение к ЕС дать новый импульс развития ключевым направлениям в Украине? Я не знаю. Украинский народ талантливый и потенциал большой. Мы заинтересованы, чтобы у всех наших соседей было процветание. Тогда неизбежно восстановление отношений", - отметил Путин.

Целесообразность принятия Украины в Евросоюз также самостоятельно определят в ЕС.

"Это суверенное решение любой страны - присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям, а дело этого экономического объединения - принимать в свои члены новые государства или нет. Насколько это возможно, целесообразно для ЕС, пускай определяют сами страны Евросоюза. Будет ли это на пользу или во вред Украине - это тоже их дело, дело украинского народа и украинского руководства на сегодняшний день", - заключил глава государства.