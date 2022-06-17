17 Июня 2022
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Экономика В России
Уральские локомотивы, цех (2014) | Фото: Накануне.RU

Путин объявил о запуске промышленной ипотеки под 5% годовых

Президент России Владимир Путин объявил о старте программы промышленной ипотеки.

Выступая на ПМЭФ, глава государства предложил дать право на промышленную ипотеку под 5% годовых предприятиям, готовым построить новые производства.  

Также Путин попросил правительство к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров, производители должны получать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых.

Теги: промышленная ипотека, кредитование, владимир путин



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