Путин объявил о запуске промышленной ипотеки под 5% годовых

Президент России Владимир Путин объявил о старте программы промышленной ипотеки.

Выступая на ПМЭФ, глава государства предложил дать право на промышленную ипотеку под 5% годовых предприятиям, готовым построить новые производства.

Также Путин попросил правительство к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров, производители должны получать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых.