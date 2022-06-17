17 Июня 2022
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Экономика В России
Андрей Туполев, Сергей Королев (2021) | Фото: Migavia.com

Путин привел в пример российским импортозаместителям конструктора Сергея Королева

Президент России Владимир Путин предостерег российских производителей от слепого копирования иностранных решений в рамках импортозамещения.

"Импортозамещение – это не панацея. Если мы будем просто замещать копиями чужие решения, мы рискуем оказаться в положении постоянно догоняющих. Надо создавать свои технологии и решения", - заявил на ПМЭФ президент, вспомнив конструктора Сергея Королева, который не стал копировать и переделывать трофейные немецкие технологии, а создал собственный комплекс решений, который обеспечил лидерство.  

"Важно обладать всеми критическими технологиями", - добавил президент.

Теги: сергей королев, импортозамещение, владимир путин



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