Путин привел в пример российским импортозаместителям конструктора Сергея Королева

Президент России Владимир Путин предостерег российских производителей от слепого копирования иностранных решений в рамках импортозамещения.

"Импортозамещение – это не панацея. Если мы будем просто замещать копиями чужие решения, мы рискуем оказаться в положении постоянно догоняющих. Надо создавать свои технологии и решения", - заявил на ПМЭФ президент, вспомнив конструктора Сергея Королева, который не стал копировать и переделывать трофейные немецкие технологии, а создал собственный комплекс решений, который обеспечил лидерство.

"Важно обладать всеми критическими технологиями", - добавил президент.