"Уралкалий" и "Уралхим" заключили соглашение с Федерацией триатлона России

ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «Уралхим» подписали соглашение о сотрудничестве с Федерацией триатлона России. Трехсторонний меморандум о взаимодействии был подписан в рамках 25-го Петербургского международного экономического форума на объединенном стенде компаний.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий" , соглашение с Федерацией направлено на развитие спорта высших достижений, детско-юношеского спорта, а также на популяризацию Федерации триатлона России, «Уралкалия» и «Уралхима» в спортивном сообществе.

Для Березников и Соликамска триатлон — молодой вид спорта. В 2020 году в Березниках состоялись краевые соревнования по триатлону, в 2021 — впервые в своей истории Березники приняли Первенство России по зимнему триатлону, где «Уралкалий» и «Уралхим» оказали помощь в приобретении экипировки и организации тренировочных сборов перед первенством.

Компании развивают спортивные инициативы в регионах присутствия, осуществляют межрегиональный проект «Миссия чемпиона», направленный на привлечение внимания и стимулирование интереса к спорту, визиты известных спортсменов, представителей здравоохранения и культуры в регионы.

Ксения Шойгу, президент Федерации триатлона России, отметила: "Мы очень рады видеть такой большой интерес к триатлону со стороны крупнейших игроков химической промышленности России. Данное соглашение в первую очередь направлено на развитие и популяризацию спорта высших достижений и детско-юношеского спорта. Именно эти два направления являются сегодня ключевыми направлениями для Федерации триатлона России, и, я уверена, что результаты не заставят себя долго ждать".

«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении Компании работают более 12 000 сотрудников.

АО «ОХК «Уралхим» — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных, калийных и комплексных удобрений, ведущий свою деятельность с 2007 года. Производственные мощности компании расположены в Калининградской (ООО «ГЕО НПК»), Кировской (филиал «КЧХК»), Московской областях (АО «Воскресенские минеральные удобрения») и Пермском крае (филиал «Азот», филиал «ПМУ», ПАО «Уралкалий»). Общая численность персонала составляет 31 000 человек.