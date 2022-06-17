«Уралкалий» заключил соглашения в сфере профессионального образования с министерством просвещения РФ и правительством Пермского края

ПАО «Уралкалий» в рамках Петербургского международного экономического форума заключил ряд соглашений о сотрудничестве в области профессионального образования с министерством просвещения Российской Федерации и правительством Пермского края.

Как сообщает пресс-служба компании, соглашение с минпросвещением России направлено на организацию взаимодействия и сотрудничества в регионе присутствия "Уралкалия" в контексте реализации национального проекта «Образование» в сфере среднего профессионального образования, поддержки перспективных специалистов, а также организации отдыха и оздоровления детей.

Сотрудничество с правительством Пермского края будет заключаться в совместной координации деятельности в целях развития кадрового потенциала и формирования эффективной системы подготовки кадров для реального сектора экономики под эгидой федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы РФ «Развитие образования» в части создания условий для формирования и функционирования образовательного производственного кластера.