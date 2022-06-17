17 Июня 2022
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Экономика Пермский край
уралкалий, соглашение (2022) | Фото: пресс-служба компании &quot;Уралкалий&quot;

«Уралкалий» заключил соглашения в сфере профессионального образования с министерством просвещения РФ и правительством Пермского края

ПАО «Уралкалий»  в рамках Петербургского международного экономического форума заключил ряд соглашений о сотрудничестве в области профессионального образования с министерством просвещения Российской Федерации и правительством Пермского края.

Как сообщает пресс-служба компании, соглашение с минпросвещением России направлено на организацию взаимодействия и сотрудничества в регионе присутствия "Уралкалия" в контексте реализации национального проекта «Образование» в сфере среднего профессионального образования, поддержки перспективных специалистов, а также организации отдыха и оздоровления детей.

Сотрудничество с правительством Пермского края будет заключаться в совместной координации деятельности в целях развития кадрового потенциала и формирования эффективной системы подготовки кадров для реального сектора экономики под эгидой федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы РФ «Развитие образования» в части создания условий для формирования и функционирования образовательного производственного кластера.

Теги: уралкалий, министерство просвещения, профессиональное образование



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