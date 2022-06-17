17 Июня 2022
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Экономика В России
Михаил Фридман (2022) | Фото: LetterOne Group

Путин – бизнесменам: "Не наступайте на старые грабли, инвестируйте здесь!"

Президент России Владимир Путин предложил российским бизнесменам инвестировать внутри страны, чтобы не попасть под западные санкции.

"Будущее своих детей надо связывать со своей Родиной. Знаю настроения собственников и руководителей наших компаний.

Последние события только подтвердили: дома надежнее. Кто не захотел услышать этот посыл, потеряли на западе сотни, если не миллиарды долларов. Хочу сказать тем, кто в зале, кого нет здесь – не наступайте, пожалуйста, на старые грабли. Инвестируйте здесь! Многие так и делают.

И для наследников еще неизвестно, что важнее: деньги или доброе имя и заслуги их предков. Это уже точно никто не промотает!" – сказал президент России, выступая на ПМЭФ.  

Теги: инвестиции, бизнес, санкции, путин



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