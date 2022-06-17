Глава "Россети Урал" Александр Пятигор посетил с рабочим визитом строящуюся подстанцию 110 кВ "Новокольцовская"

Генеральный директор "Россети Урал" Александр Пятигор с рабочим визитом посетил строительную площадку подстанции 110/10 кВ "Новокольцовская", возводимую специалистами свердловского филиала компании в Екатеринбурге.

Новый энергообъект предназначен для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения застройки нового микрорайона мегаполиса – "Новокольцовский". Данная территория будет развиваться в нескольких направлениях. Здесь предусмотрено строительство жилой и коммерческой недвижимости, производственных предприятий, транспортно-логистической инфраструктуры, офисных и торгово-развлекательных центров.

Кроме того, новый центр питания обеспечит электроэнергией инфраструктурные объекты Международных летних университетских игр, которые должны пройти в тот же срок, что и Универсиада. На них приедут более 5000 спортсменов, которые будут соревноваться по 18 видам спорта. Сегодня новый формат проведения спортивного мероприятия на Петербургском международном экономическом форуме анонсировал Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Сейчас в Новокольцовском строится несколько спортивных объектов: Дворец водных видов спорта, общественный и медицинский центры, пять общежитий и тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками.

Общая присоединяемая мощность объектов к новому современному центру питания составит 28 МВт. Мощность самой подстанции "Новокольцовская" - 50 МВА. Объект также усилит и схему электроснабжения Октябрьского района Екатеринбурга и аэропорта "Кольцово".

На сегодня на подстанции завершены общестроительные работы и ожидается поставка ключевого силового оборудования для последующего его монтажа. Стоит отметить, что все оборудование на подстанции - отечественного производства. Ключевые поставщики – это предприятия Свердловской области.

Генеральный директор "Россети Урал" Александр Пятигор поставил на особый контроль выполнение графика строительно-монтажных работ на энергообъекте, обозначив приоритетную задачу перед филиалом "Свердловэнерго" по строгому соблюдению всех сроков ввода объекта в работу.

Напомним, что энергетики "Россети Урал" также продолжают строительство распределительных сетей 10 кВ протяженностью 19,6 км, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 10/0,4кВ внутри района "Новокольцовский".