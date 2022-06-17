На территории ТЛЦ "Южноуральский" создадут особую экономическую зону

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и заместитель генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании Сергей Лапшин заключили соглашение о развитии проекта транспортно-логистического центра "Южноуральский" и особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Южноуральская".

"Географическое положение ТЛЦ "Южноуральский" позволит встроиться в международный транспортный коридор "Север-Юг" для увеличения товарооборота со странами Юго-Восточной Азии, Персидского залива. Загрузку ТЛЦ могут обеспечить уральские производители труб, металлопроката, сельхозпродукции. Есть возможность и формирования встречных грузопотоков, что позволяет не только снизить транспортные издержки, но и исключить порожний пробег подвижного состава", - считает глава региона.

Генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих считает, что ТЛЦ "Южноуральский" может стать ключевым объектом при создании нового транспортно-промышленного хаба в Челябинской области. "Близость транспортно-логистического центра, позволяющего обеспечить бесперебойный грузооборот с Китаем напрямую через Казахстан без использования морского маршрута через Суэцкий канал и разгрузить Восточный полигон, станет одним из ключевых преимуществ новой особой экономической зоны "Южноуральская". Кроме того, работа ТЛЦ будет способствовать выходу российских экспортеров-резидентов на рынки дружественных стран Центральной Азии, в том числе Казахстана и Узбекистана", – подчеркнул он.

Площадь ТЛК "Южноуральский" составляет 180 га. На территории комплекса размещены шесть железнодорожных путей, контейнерная площадка для обработки и хранения грузов площадью 14 га и складские помещения. На этой территории возможно размещение машиностроительных и иных промышленных предприятий, в том числе производства по выпуску контейнеров. Ранее такая договоренность была достигнута между Алексеем Текслером и генеральным директором ГТЛК Евгением Дитрихом. При одобрении заявки на создании особой экономической зоны резиденты смогут воспользоваться налоговыми, административными и таможенными льготами. В частности, предусматривается обнуление налога на имущество, транспортного и земельного, снижение налога на прибыль, особый режим уплаты НДС и свободная таможенная зона.

"Мы считаем, что сегодня сама логистика дает нам шанс. ТЛК "Южноуральский" позволит нам разгрузить Транссиб, уйти в сторону Персидского залива. Наша задача с партнерами из КНР выстроить и получить тот тариф, который необходим нашим предприятиям, чтобы можно было организовать движение продукции в обе стороны. Мы планируем создать на этой территории особую экономическую зону, что позволит разместить там новые производства: контейнеров, автопром. Наши китайские партнеры знают, что у нас есть много компетенций в автопроме, заинтересованы в размещении совместных производств", - рассказала первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева.

В текущей геополитической ситуации ТЛК "Южнуоуральский" может обеспечить грузооборот с Китаем и странами Центральной Азии, в том числе с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном. Неслучайно возможности ТЛК "Южноуральский" обсуждались на встрече Алексея Текслера с послом Республики Казахстан в РФ Ермеком Кошербаевым, который поддержал инициативы губернатора о сотрудничестве. "Если говорить о перспективах сотрудничества, я бы хотел обратить внимание на логистические возможности ТЛК "Южноуральский", это крупный сухой порт прямо на границе с Казахстаном. Мы видим два перспективных транспортных коридора. Один - в центральную часть Китая, через Дастык. Второе направление - коридор Север-Юг, который идет из Ирана и портов в Персидском заливе. Уже есть договоренности начать тестовые поставки", - отметил глава Челябинской области.