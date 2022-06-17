17 Июня 2022
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Экономика Новосибирская область
миллер, травников (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Новосибирская область и «Газпром» вдвое увеличили число населённых пунктов в программе газификации региона

17 июня на стенде ПАО «Газпром» на полях XXV Петербургского международного экономического форума прошла встреча Председателя Правления «Газпрома» Алексея Миллера и Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, в ходе встречи были утверждены дополнения к программе развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы, что позволит вдвое увеличить число населённых пунктов в программе газификации Новосибирской области.

миллер, андрей травников(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Решение вопроса газификации – важный приоритет в работе областных властей. Напомним, Правительством Новосибирской области в адрес Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера было направлено письмо с предложениями по газификации дополнительных населённых пунктов Новосибирской области для включения в Программу развития газоснабжения и газификации региона на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром».

Ранее в программе планировалась газификация 31 населённого пункта. Дополнительно предложены мероприятия по газификации ещё 33 населённых пунктов Новосибирской области, с увеличением количества газифицируемых домовладений более чем на 28 тысяч.

Предварительная стоимость газификации предложенных дополнительно 33 населённых пунктов составляет 23,5 млрд рублей – по сути, финансирование увеличат в 10 раз. Газификацию добавленных в программу населённых пунктов предложено завершить поэтапно – к 2025-2027 гг.

Теги: газификация, алексей миллер, газпром, андрей травников



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