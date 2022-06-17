Путин объявил о бессрочной отмене проверок бизнеса

17 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Комбинат "Азот" — новая "Азовсталь"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Владимир Путин на ПМЭФ-2022 (2022) | Фото: forumspb.com

Путин объявил о бессрочной отмене проверок бизнеса

Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ объявил о реформах в отношении предпринимательства. Он объявил о новых принципах, на которых будет строиться российская экономика.

"Задачу по созданию экономического суверенитета невозможно решить в один момент. Нужна системная работа на перспективу, - сказал Путин. - Мы будем открыты. Россия, несмотря на то, что наши западные "друзья" мечтают об этом, никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии. Мы будем расширять сотрудничество. С нами хочет сотрудничать большинство населения планеты. Но все, кто хочет работать с Россией, подвергается шантажу со стороны США. Однако он никогда не приводит к успеху, если во главе государства стоит независимый лидер. Мы будем взаимодействовать и с западными компаниями, которые продолжают работать с Россией, несмотря на выкручивание рук".

"Мы будем опираться на предпринимательские свободы. Частная инициатива должна получить максимальную поддержку. Именно частный бизнес доказал, что может конкурировать. Экономика должна опираться на частный бизнес. Мы продолжим снижать административную нагрузку на него. А число нарушений со стороны предпринимателей снизилось. Это говорит о зрелости и ответственности российского  бизнеса. Есть все основания навсегда отказаться от проведения большинства проверок российского бизнеса, деятельность которого не связана с риском высокого вреда. В ближайшее время правительство должно определить параметры этой реформы", - рассказал президент.

Он анонсировал снижение давления правоохранительных и надзорных органов на бизнес, изменение законодательства в этой сфере (в том числе Уголовного и Административного кодексов).

Теги: владимир путин, бизнес, проверки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети