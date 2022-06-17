Путин объявил о бессрочной отмене проверок бизнеса

Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ объявил о реформах в отношении предпринимательства. Он объявил о новых принципах, на которых будет строиться российская экономика.

"Задачу по созданию экономического суверенитета невозможно решить в один момент. Нужна системная работа на перспективу, - сказал Путин. - Мы будем открыты. Россия, несмотря на то, что наши западные "друзья" мечтают об этом, никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии. Мы будем расширять сотрудничество. С нами хочет сотрудничать большинство населения планеты. Но все, кто хочет работать с Россией, подвергается шантажу со стороны США. Однако он никогда не приводит к успеху, если во главе государства стоит независимый лидер. Мы будем взаимодействовать и с западными компаниями, которые продолжают работать с Россией, несмотря на выкручивание рук".

"Мы будем опираться на предпринимательские свободы. Частная инициатива должна получить максимальную поддержку. Именно частный бизнес доказал, что может конкурировать. Экономика должна опираться на частный бизнес. Мы продолжим снижать административную нагрузку на него. А число нарушений со стороны предпринимателей снизилось. Это говорит о зрелости и ответственности российского бизнеса. Есть все основания навсегда отказаться от проведения большинства проверок российского бизнеса, деятельность которого не связана с риском высокого вреда. В ближайшее время правительство должно определить параметры этой реформы", - рассказал президент.

Он анонсировал снижение давления правоохранительных и надзорных органов на бизнес, изменение законодательства в этой сфере (в том числе Уголовного и Административного кодексов).