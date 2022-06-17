Замначальника полиции города на Южном Урале подозревают в получении взятки

В Челябинской области заместитель начальника полиции города подозревается в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, он получил взятку за не привлечение местного жителя к уголовной ответственности за совершение преступления. Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ. В ближайшее время полицейскому изберут меру пресечения.

В пресс-службе регионального ГУ МВД Накануне.RU сообщили, что по факту совершения сотрудником противоправного деяния проводится служебная проверка. Предварительно установлено, что полицейский получил незаконное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности подозреваемого в совершении преступления.

"В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении его вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его непосредственные руководители – привлечены к дисциплинарной ответственности", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.