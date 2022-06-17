Путин – про украинское зерно: "Пусть вывозят, ради Бога!"

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ ни в коем случае не препятствует вывозу украинского зерна на мировые рынки.

"Что касается спекуляций на тему украинского зерна. Мы не препятствуем, ради Бога. Не мы же заминировали черноморские порты. Пусть разминируют и вывозят! Другое дело, что речь идет о 5-6 млн тонн пшеницы. Но в мире производится 800 млн тонн пшеницы. Так что украинская пшеница – это капля в море. К тому же есть и другие пути, не только морские. Пожалуйста, через Белоруссию вывозите, через Польшу, Румынию. Дело не в нас", - заявил президент, выступая на ПМЭФ.