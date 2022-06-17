Путин не просил меня "кого-то мочить на Украине", - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что его российский коллега Владимир Путин не просил "замочить кого-то на Украине".

"Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи на Украине и прочее. А вот они нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт – линию от Санкт-Петербурга до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его. В 2020 г. не получилось. Продолжают это делать другими методами", - цитирует Лукашенко "БелТА".

Белоруссии надо не втянуться в этот конфликт и не создать "войнушку".