Для Запада начало нашей военной операции на Донбассе – спасательный круг, - Путин

Президент России Владимир Путин раскритиковал версию о том, что экономический кризис в мире начался из-за военной спецоперации (СВО) РФ на Донбассе.

"Это не результат последних месяцев или СВО. Подобные утверждения – это передергивание фактов. Мир в такую ситуацию загоняла многолетняя политика "большой семерки". Эти процессы активизировались еще с началом пандемии. Причем здесь наша СВО? Она вообще не имеет отношения к ситуации. Власти западных стран просто запустили печатный станок. За два года денежная масса в США выросла на 38%. Это $5,9 трлн!" – сказал Путин, выступая на ПМЭФ.

"Я не люблю себя упоминать, но все мы слышали по так называемую "путинскую инфляцию" на западе. На кого рассчитана эта глупость? На того, кто не умеет считать и читать. Это результат системных ошибок действующей администрации США и европейских бюрократов. Для них начало нашей СВО – спасательный круг, который позволяет свалить все свои провалы на нас", - добавил российский лидер.