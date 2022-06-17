17 Июня 2022
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Экономика В России
Владимир Путин на ПМЭФ-2022 (2022) | Фото: forumspb.com

Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%

Президент России Владимир Путин объявил о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.

"Мы должны реалистично оценивать ситуацию и верить в свои силы. Мы сильная страна и можем справиться с любым вызовом, об этом говорит вся тысячелетняя история нашей страны.

Спустя три месяца после начала санкций мы подавили инфляцию. Экономическая динамика стабилизировалась. Экономические показатели устойчивы. 16,7%, конечно, большая инфляция. Но мы будем работать над этим", - заявил глава государства, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.  

"Считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке – до 7%. Но срок действия останется прежним – до конца 2022 года. Максимальные суммы кредитов сохранятся", - рассказал президент.

Теги: владимир путин, льготная ипотека, инфляция



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