Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%

Президент России Владимир Путин объявил о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.

"Мы должны реалистично оценивать ситуацию и верить в свои силы. Мы сильная страна и можем справиться с любым вызовом, об этом говорит вся тысячелетняя история нашей страны.

Спустя три месяца после начала санкций мы подавили инфляцию. Экономическая динамика стабилизировалась. Экономические показатели устойчивы. 16,7%, конечно, большая инфляция. Но мы будем работать над этим", - заявил глава государства, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

"Считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке – до 7%. Но срок действия останется прежним – до конца 2022 года. Максимальные суммы кредитов сохранятся", - рассказал президент.