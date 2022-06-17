17 Июня 2022
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Политика В России
Владимир Путин на ПМЭФ-2022 (2022) | Фото: forumspb.com

Вечного ничего не бывает - Путин

Владимир Путин начал выступать на ПМЭФ. Он открыл свое выступление с обзора политической ситуации и перешел к экономике.

"Форум проходит в непростое время, когда экономика, рынки оказались под ударом. Деловая репутация, неприкосновенность собственности и т.д. основательно подорваны нашими партнерами на западе, сделано это намерено.

1,5 года назад я подчеркивал, что эпоха однополярного мира завершилась. От этого никуда не деться. Это естественный ход истории.

США, провозгласив победу в холодной войне, провозгласили себя посланниками Бога на земле. Но сейчас все громче заявляют о себе новые центры. Речь идет об объективных процессах, о тектонических изменениях в системе международных отношений. Интересы таких государств больше невозможно игнорировать. Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно пересидеть, переждать. Все не будет как прежде.

Западные страны не хотят замечать очевидных вещей и цепляются за тени прошлого. Но вечного ничего не бывает. А наши коллеги мыслят категориями прошлого века. Они считают все остальное периферией, задним двором, своей колонией. А народы, живущие там, считают второго сорта. Они грубо насаждают свою этику, представления о культуре, создают угрозу существования некоторых государств.

Если же бунтаря не получается ликвидировать, его пытаются изолировать. В этом природа и нынешних безумных и бездумных санкций против России. Расчет был понятен: смять экономику РФ. Не получилось. Очевидно, что это не вышло. Российские предприниматели, органы власти, граждане работали сплоченно, консолидировались. Мрачные прогнозы, звучавшие еще в начале весны, не сбылись. Некоторые наши эксперты тоже поддались этой панике. Но жизнь опровергла эти предсказания", - заявил президент.  

Теги: владимир путин, пмэф, политика



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