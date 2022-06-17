На Ямале двое мужчин утонули в реке, переправляясь через нее на лодке

В Приуральском районе Ямала следователи проводят проверку по факту гибели двух мужчин, утонувших в реке Надияха, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Вечером 15 июня они переправлялись через реку на самодельной деревянной лодке. В сотне метров от села Белоярск лодка перевернулась и мужчины утонули.

"По данному происшествию следственным отделом по Приуральскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка. В настоящее время тела подняты из воды, проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчин при внешнем осмотре не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины их смерти", - говорится в сообщении.

Следствием выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.